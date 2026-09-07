ВСУ потеряли 102 пункта управления БПЛА и 9 складов от действий Южной группировки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили в том числе девять складов материальных средств, 70 наземных робототехнических комплексов и 102 пункта управления БПЛА.
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