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«Сложная история». Агент Захаряна — о переговорах с «Челси»

«Сложная история». Агент Захаряна — о переговорах с «Челси»

Агент Арсена Захаряна рассказал, что возможный переход игрока в «Челси» — сложная история. Агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев дал понять, что пока не время обсуждать возможный переход его клиента в «Челси».

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