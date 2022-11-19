«Сложная история». Агент Захаряна — о переговорах с «Челси»

Агент Арсена Захаряна рассказал, что возможный переход игрока в «Челси» — сложная история. Агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев дал понять, что пока не время обсуждать возможный переход его клиента в «Челси».
Агент Арсена Захаряна рассказал, что возможный переход игрока в «Челси» — сложная история. Агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев дал понять, что пока не время обсуждать возможный переход его клиента в «Челси».
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