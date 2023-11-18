«Коммуналка» будет расти быстрее инфляции — почему так и где наши деньги?

Эксперт оценила утвержденный правительством рост тарифов ЖКХ на предстоящие годы Павел Еськов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Юлия Кузнецова Правительство России утвердило средние индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ на 2024−2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям.