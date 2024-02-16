Шейн Баттье: «Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам»

«Леброн был гораздо лучше, чем вы себе это представляете. Я, конечно, пристрастен, сознаюсь. Я всегда говорю: Леброн дважды сделал то, что Джордану не по силам – он взял два титула в одной команде с Шэйном Баттье на месте стартового форварда.