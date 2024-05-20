Почти все российские танкеры обездвижены американскими санкциями – Bloomberg

Санкции и ценовые ограничения, введенные Вашингтоном против России, подверглись насмешке и критике за то, что Москве слишком легко удается их обойти, учитывая, насколько велики объемы поставок сырой нефти из России.
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