Посольство РФ в Венгрии высказалось о проекте памятника украинским жертвам

Официальный комментарий на решение мэра 12-го района Будапешта Гергели Ковача установить мемориал в память о жертвах украинского конфликта дало посольство России в Венгрии, 14 марта сообщает пресс-служба госоргана.
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