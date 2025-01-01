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Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры с агентством в надежде уйти из «МЮ»: «В последние недели было много недостоверной информации, но это становится нелепым»

В газете The Sun была опубликована статья, в которой утверждается, что нападающий «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентством Stellar в надежде покинуть клуб.

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