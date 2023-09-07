Американский разведчик заявил о начале завершающей фазы спецоперации на Украине
Потеря боевой сплоченности ВСУ на Харьковском направлении приведёт к их скорому краху. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.
Комментарии
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Блицкрига не будет!Это чревато людскими потерями с нашей стороны.Будем шаг за шагом выдавливать ВСУ на запад к границам Польши и Румынии.Зачем нам торопиться:подождем осень,эту зиму,весной посмотрим как ГейЕвропа выйдет из зимы и энергетического кризиса.А там, летом одним ударом и отрежем головы этой укро-западной гидре!А в сентябре переизберем Путина!
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