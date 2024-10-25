Эксперт Дандыкин назвал два ключевых города для победы на Донбассе

Военный аналитик, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в разговоре с журналистами Ленты.ру указал на ключевые населенные пункты в Украине, освобождение которых станет символом победы России в конфликте.
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