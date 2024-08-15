Часть дорог в Улан-Удэ будет закрыта из-за ремонта коммунальной инфраструктуры

Расписание на субботу: в Улан-Удэ будут перекрыты участки двух ключевых улиц. Городские власти приняли решение временно ограничить движение на нескольких участках дорог в рамках масштабного проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры.
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