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Бейсболист Кано выложил фото с Роналду: «Мечта сбылась. Жизнь подарила прекрасный опыт – разделить несколько минут с человеком, которым я восхищаюсь»

Бейсболист Кано выложил фото с Роналду: «Мечта сбылась. Жизнь подарила прекрасный опыт – разделить несколько минут с человеком, которым я восхищаюсь»

«Мечта сбылась. Восхищение и уважение между спортсменами – чувство, которое необходимо демонстрировать.

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