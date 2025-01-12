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Царьград

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Захарова назвала мракобесием привлечение заключённых для тушения пожаров в США

Захарова назвала мракобесием привлечение заключённых для тушения пожаров в США

Спикер МИД России обратилась к США с неожиданным риторическим вопросом из-за пожара в Калифорнии.Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова написала о том, что американские власти привлекли заключённых к тушению пожаров в Калифорнии, назвав это решение "мракобесным лицемерием".

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