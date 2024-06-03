Генералы РФ: США и НАТО готовят новые прокси-войны против России после Украины

США и НАТО готовятся к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией. Об этом заявили генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов в своей статье для журнала Минобороны РФ "Военная мысль", передает ТАСС.