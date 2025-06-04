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Царьград

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"Масштаб катастрофы - максимальный": Сразу двое известных учёных заявили о переломном моменте для России и США

"Масштаб катастрофы - максимальный": Сразу двое известных учёных заявили о переломном моменте для России и США

Сразу двое известных учёных заявили о переломном моменте для России и США. 2025 год станет особым. Член-корреспондент РАЕН Григорий Кваша отмечает, что грядут поистине феерические события.

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Eduard
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