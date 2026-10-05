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Пособие при рождении ребенка превысит 30 тыс. рублей в 2027 году

Пособие при рождении ребенка превысит 30 тыс. рублей в 2027 году

Размер единовременного пособия при рождении ребенка с февраля 2027 года превысит 30 тыс. рублей. Об этом 5 октября сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.

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