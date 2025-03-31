Ненависть к России, недвижимость на Манхэттене и в Лондоне

Как устроились на Западе потомки Никиты Хрущёва?Генсек Никита Хрущёв подарил Крым Украине, и его наследники продолжают славные традиции: живут за границей, покупают дорогую недвижимость в США, проклинают Россию, борются за инклюзивную экологию.
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