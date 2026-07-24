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Царьград

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Медсестра из Котласа отправилась в зону СВО добровольцем

Медсестра из Котласа отправилась в зону СВО добровольцем

Медицинская сестра-анестезистка Котласской ЦГБ Регина Лепа отправилась в зону проведения специальной военной операции в составе добровольческого медицинского отряда.

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