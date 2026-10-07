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Воронежские новости

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МТС представила опору для связи в отдалённых территориях Москвы

МТС представила опору для связи в отдалённых территориях Москвы

Компания МТС представила быстровозводимую многофункциональную опору, способную обеспечить мобильной связью отдалённые и малонаселённые территории, где нет доступа к электросетям.

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