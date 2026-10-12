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Одежда из секонд-хенда пахнет даже после проветривания: как убрать запах с ткани, кожи, замши и меха

Одежда из секонд-хенда пахнет даже после проветривания: как убрать запах с ткани, кожи, замши и меха

Убрать характерный запах от вещей из секонд-хенда путем обычной стирки получается редко. Но выход есть — и специальные средства здесь не понадобятся.

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