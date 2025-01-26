Начинающим водителям нужно знать важный нюанс о давлении в шинах в мороз

﻿﻿Начинающим водителям необходимо понимать важные нюансы давления в шинах в мороз. Многих автолюбителей интересует такой вопрос – какое давление должны выдерживать шины автомобиля зимой, в мороз? Бытует мнение, что зимой давление в шинах нужно повышать и накачивать шины нужно больше, чем летом.