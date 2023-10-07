Ефимов: более 20 промпредприятий Москвы получили премию «PromMOSCOW Awards»

До конца октября в столице проходит месяц столичной промышленности. В его рамках правительство Москвы вручает благодарственные письма лучшим работникам заводов, устраивает экскурсии, квизы и фотозоны для жителей и гостей города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии