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«Реал» спокойно воспринял отказ Родри. Хавбек «Сити» не был приоритетной целью, клуб считает, что состав укомплектован на 95% (Marca)

«Реал» спокойно воспринял отказ Родри от перехода в клуб и его выбор в пользу «Барселоны», сообщает Marca.

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