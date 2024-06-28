В Туле пройдет плановое отключение светофоров в ночь на 29 июня

Жителей Тулы предупредили о плановом отключении светофоров. С 21:00 вечера 28 июня до 5:00 утра 29 июня запланированы ремонтные работы на светофорных объектах на пересечении улиц: Болдина и Зои Космодемьянской, Дмитрия Ульянова и Революции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии