Во время протестов старшеклассников в Тулузе, Франция, 2 октября 2026 года © Nacho Doce/ReutersПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет в пятницу заседание совета по обороне для обсуждения готовящихся новых протестных акций 24 октября.