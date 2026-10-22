Во время протестов старшеклассников в Тулузе, Франция, 2 октября 2026 года © Nacho Doce/ReutersПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет в пятницу заседание совета по обороне для обсуждения готовящихся новых протестных акций 24 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Военэксперт Данды...
- Актриса Волкова з...
- Суд в Вологде аре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым