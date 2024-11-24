Эльмира Зарипова күп балалы гаиләне Әниләр көне белән котлады

Казанның Вознесенское бистәсендә яшәүче Гүзәл һәм Марат Фазылҗановлар биш бала тәрбияли. Әлеге гаиләдә тәрбияләнүче балалар – математика, физика, информатика һәм биология буенча мәктәп олимпиадалары призерлары, алар шулай ук вокал һәм хореография белән мавыга.
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