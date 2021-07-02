Путина подставили на много миллиардов долларов. Это сделал человек «С» или короли экспорта?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПутина подставили на много миллиардов долларов. Это сделал человек «С» или короли экспорта?С 1 июля легализуется ограбление страны Валентин Катасонов Фото: Imago/TASS В понедельник, 27 июня, В.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Сипкинвсё что-то придумывают, как грабить страну, людей. ну после следующих осенних выборов, на которых с большим отрывом опять победит ЕДИНАЯ Россия, взяли бы и выдали каждому свой ваучер, по которому он мог бы выбрать себе богатого хозяина и мог бы стать крепостным. К этому и идет, к крепостному правуАалександрИнтересно, когда начнутся расстрелы, как в Китае!?АалександрОтстреливать, как в Китае!RRRoma RomaЭкспортёры все друзья гаранта, а друзей не обижают.Комментировать
Свежие комментарии