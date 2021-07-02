БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путина подставили на много миллиардов долларов. Это сделал человек «С» или короли экспорта?

Путина подставили на много миллиардов долларов. Это сделал человек «С» или короли экспорта?

С 1 июля легализуется ограбление страны Валентин Катасонов Фото: Imago/TASS В понедельник, 27 июня, В.

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Игорь Сипкин
всё что-то придумывают, как грабить страну, людей. ну после следующих осенних выборов, на которых с большим отрывом опять победит ЕДИНАЯ Россия, взяли бы и выдали каждому свой ваучер, по которому он мог бы выбрать себе богатого хозяина и мог бы стать крепостным. К этому и идет, к крепостному праву
александр
Интересно, когда начнутся расстрелы, как в Китае!?
александр
Отстреливать, как в Китае!
Roma Roma
Экспортёры все друзья гаранта, а друзей не обижают.

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