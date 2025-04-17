Перевозку опасных грузов ограничат в Казани на День Победы и во время KazanForum

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В столице Татарстана запретят движение и стоянку транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности, во время проведения ряда общественно-политических мероприятий в этом году.
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