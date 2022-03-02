Состояние стопы Зайона Уильямсона улучшилось. Сроки возвращения неизвестны

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон по-прежнему восстанавливается после травмы. Как сообщили представители клуба, врачи зафиксировали улучшение состояния пятой плюсневой кости стопы баскетболиста.

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