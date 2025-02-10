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Царьград

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Местный житель Красноармейска: "Я украинец по паспорту, но русский в душе"

Местный житель Красноармейска: "Я украинец по паспорту, но русский в душе"

В Красноармейске съемочная группа Euronews встретилась с местным жителем, который отказался эвакуироваться на подконтрольные Украине территории, заявив, что, хотя он украинец по паспорту, в душе чувствует себя русским.

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