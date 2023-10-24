Эрдоган принимает Швецию в НАТО

Турция согласна поддержать предложение Швеции о вступлении в НАТО. После долгих дискуссий и даже напряженных ситуаций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении этой страны, которая должна стать 32-м членом Североатлантического альянса, и направил его на утверждение в парламент.