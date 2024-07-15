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Пермский «Сорбент» фиксирует рост спроса на противогазы: выручка выросла на 19%

Пермский «Сорбент» фиксирует рост спроса на противогазы: выручка выросла на 19%

Совокупная выручка «Сорбента» увеличилась на 6%, составив 5,9 млрд рублей.Пермский производитель средств индивидуальной защиты  «Сорбент» зафиксировал рост спроса на противогазы в 2023 году.

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