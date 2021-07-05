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Девушка провалила тест на доверие своему парню, плюхнувшись в воду

Девушка провалила тест на доверие своему парню, плюхнувшись в воду

Калейдоскоп 06 июля 2021, 00:28 | Автор: Лена Пара снимала романтический ролик на берегу озера, но что-то пошло не так.

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