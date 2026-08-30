Безусловный символ страха: почему финны не хотят жить за забором

В сентябре 2026 года власти Финляндии обещают достроить забор на границе с Россией. Это один из самых масштабных проектов такого рода в истории страны.
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