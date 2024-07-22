Салехардцы составили рейтинг кафе и ресторанов, где можно вкусно поесть

Жители столицы Ямала ежедневно обновляют подборку рейтинга «Яндекса». В топ лучших заведений, где можно вкусно пообедать и поужинать, попадают организации с хорошими отзывами, а также те, куда часто строят маршруты в навигаторах.
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