Врач Волкова: после 40 лет следует отказаться от ультрапереработанной пищи

Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, утверждает заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
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