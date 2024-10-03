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Врач Волкова: после 40 лет следует отказаться от ультрапереработанной пищи

Врач Волкова: после 40 лет следует отказаться от ультрапереработанной пищи

Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, утверждает заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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