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Ожившая история: раскрашенные ретро-фото с животными

Ожившая история: раскрашенные ретро-фото с животными

В круговороте повседневных дел каждому из нас иногда не хватает короткой передышки. Эта подборка трогательных и уютных снимков с участием братьев наших меньших призвана подарить несколько минут спокойствия и зарядить хорошим настроением.

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