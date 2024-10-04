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Разин о Скотте Уилсоне: «Менять его «Металлург» пока не собирается. Было предложение, но сейчас у него микротравма. Раскочегарится, надеемся»

32-летний канадский форвард, перешедший в межсезонье из «Витязя», набрал 3 (1+2) очка в 11 играх за магнитогорцев в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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