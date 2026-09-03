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Орловский суд заставил полицию вернуть ветерану МВД долг за 30 лет

Орловский суд заставил полицию вернуть ветерану МВД долг за 30 лет

В Орловском областном суде завершилась затяжная драма пенсионера органов внутренних дел, который 30 лет получал усечённую пенсию из-за нелепой чиновничьей описки, допущенной ещё в 1988 году.

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