Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

Нынешнюю власть на Украине нельзя назвать полноценной. Причины озвучил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, трансляция ведется на официальном сайте ведущего.
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