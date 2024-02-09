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  • Betahon
    С этими дебилами НАТО может далеко уйти в своих несбыточных фантазиях...Handelsblatt: НАТ...
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Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

Нынешнюю власть на Украине нельзя назвать полноценной. Причины озвучил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, трансляция ведется на официальном сайте ведущего.

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