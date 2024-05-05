Спасатели вытащили пенсионерку из-под упавшего на нее шкафа в Королеве

Сотрудники Мособлпожспаса» вытащили пожилую женщину из-под свалившегося на нее шкафа в Королеве. Спасателям позвонил сын 75-летней пенсионерки, который пришел ее навестить, но попасть в квартиру так и не смог.
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