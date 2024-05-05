360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 278 подписчиков

Спасатели вытащили пенсионерку из-под упавшего на нее шкафа в Королеве

Спасатели вытащили пенсионерку из-под упавшего на нее шкафа в Королеве

Сотрудники Мособлпожспаса» вытащили пожилую женщину из-под свалившегося на нее шкафа в Королеве. Спасателям позвонил сын 75-летней пенсионерки, который пришел ее навестить, но попасть в квартиру так и не смог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх