"Лыня" после ранения в госпитале. После прилета оторвало ступню на той же ноге, где у него уже был отрыв пальцев после ранения в Широкино в 2015 году.
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