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21-летний хавбек «Сельты» Вейга переходит в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси»

21-летний хавбек «Сельты» Вейга переходит в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси»

«Сельта» приняла предложение саудовского клуба, 21-летний хавбек также согласился на переход, сообщает Фабрицио Романо.

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