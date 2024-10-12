Evolute углубляет локализацию: сварка, окраска и мотор будут российскими

Липецкий «Моторинвест», который сейчас выпускает электромобили и гибриды под маркой Evolute, намерен уже в следующем году запустить линию сварки и окраски кузовов и начать устанавливать на одну из своих моделей — электрический кроссовер i-Joy — силовой агрегат отечественного производства (электродвигатель + трансмиссия).