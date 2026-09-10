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Регионы России

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Марокко примет финал чемпионата мира-2030 на новом стадионе в Бенслимане

Марокко примет финал чемпионата мира-2030 на новом стадионе в Бенслимане

Глава Королевской футбольной федерации Марокко (RMFF) Фаузи Лекджа заявил, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в провинции Бенслиман, где строится новый 115-тысячный стадион имени Хасана II.

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