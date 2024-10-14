Steam уточнил условия «покупки» игр, наследницы Disco Elysium, новые ремастеры Tomb Raider…

Три наследницы Disco Elysium от трёх разных команд, новый набор ремастеров Tomb Raider, тираж Metaphor: ReFantazio превысил 1 миллион копий в день релиза, издательство Team17 и разработчики из Sassy Chap Games готовят симулятор свиданий с мебелью, Valve добавила важное предупреждение на экран корзины в Steam, источники издания Insider Gaming сообщили детали ремейка Splinter Cell, Эмиль Пальяруло опять хвалит .