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Steam уточнил условия «покупки» игр, наследницы Disco Elysium, новые ремастеры Tomb Raider…

Steam уточнил условия «покупки» игр, наследницы Disco Elysium, новые ремастеры Tomb Raider…

Три наследницы Disco Elysium от трёх разных команд, новый набор ремастеров Tomb Raider, тираж Metaphor: ReFantazio превысил 1 миллион копий в день релиза, издательство Team17 и разработчики из Sassy Chap Games готовят симулятор свиданий с мебелью, Valve добавила важное предупреждение на экран корзины в Steam, источники издания Insider Gaming сообщили детали ремейка Splinter Cell, Эмиль Пальяруло опять хвалит .

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