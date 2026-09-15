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Регионы России

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World Taekwondo и FEI отменили ограничения для российских спортсменов

World Taekwondo и FEI отменили ограничения для российских спортсменов

Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) принял решение разрешить проведение международных соревнований на территории России и допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с использованием государственных флагов и гимнов.

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