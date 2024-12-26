Прогноз погоды в Крыму на 26 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 26 декабряВ Симферополе +4 и дождь со снегомВ Севастополе +8 и ливеньВ Евпатории +4 и пасмурноВ Черноморском +4 и пасмурноВ Джанкое +4 и небольшой дождьВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +5 и небольшой дождьВ Армянске +4 и пасм.