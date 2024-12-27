СК РФ обвинил экс-глав администрации Зеленского в гибели людей на Донбассе

СК РФ предъявил обвинение экс-руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, которые могут быть причастны к убийству 123 жителей Донбасса, в том числе 11 детей, сообщили в ведомстве.
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