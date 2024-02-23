ВВП Германии в 4 квартале ожидаемо снизился на 0,2% в годовом выражении

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
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