Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ВВП Германии в 4 квартале ожидаемо снизился на 0,2% в годовом выражении

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

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