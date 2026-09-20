Герой РФ Головин проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного штаба движения "Юнармия", лидер партийного списка "Единой России" Герой России Владислав Головин проголосовал на выборах в Государственную думу, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.